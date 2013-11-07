Şiveydiz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk çay bardağı aşurelik
buğday
1 çay bardağı nohut
100 gram kuzu eti
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım soğan
5 su bardağı et suyu
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı un
Yarım limonun suyu
Tuz
karabiber
Üzeri için:
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber
Bir tutam nane
1-2 dal taze kekik
YAPILIŞI
Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Eti küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp ince doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek karıştırarak pişirin. Et suyu, buğday, nohut, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzeme iyice yumuşayana dek pişirin. Yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu karıştırın. Ocaktan almadan önce karışımı çorbaya katın. Bir iki taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirin ve kekikle süsleyerek servis yapın.