Şiveydiz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Eti küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp ince doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek karıştırarak pişirin. Et suyu, buğday, nohut, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzeme iyice yumuşayana dek pişirin. Yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu karıştırın. Ocaktan almadan önce karışımı çorbaya katın. Bir iki taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirin ve kekikle süsleyerek servis yapın.