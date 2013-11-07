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Şiveydiz Çorbası Tarifi

Gaziantep mutfağına özgü olan enfes lezzette bir yemek tarifi. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?
Şiveydiz Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk çay bardağı aşurelik

buğday

1 çay bardağı nohut

100 gram kuzu eti

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım soğan

5 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı un

Yarım limonun suyu

Tuz

karabiber



Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

Bir tutam nane

1-2 dal taze kekik


YAPILIŞI

Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Eti küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tencereye alıp ince doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek karıştırarak pişirin. Et suyu, buğday, nohut, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzeme iyice yumuşayana dek pişirin. Yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu karıştırın. Ocaktan almadan önce karışımı çorbaya katın. Bir iki taşım kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirin ve kekikle süsleyerek servis yapın.
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