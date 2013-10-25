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Siyah Pirinçli Çorba Tarifi

Ömrü uzattığına inanılan ve yaşam pirinci olarak bilinen siyah pirinç çorbası tarifi. Siyah pirinç çorbası nasıl yapılır?
Siyah Pirinçli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su

3-4 adet sivri biber

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet domates

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Siyah pirinci derin bir kaba alın ve üzerine geçecek kadar su ilave edip, 1 saat bekletin. Daha sonra süzün ve duru suyu çıkana kadar yıkayın. Süzdükten sonra bir kenara alın. Kıyılmış biberi tereyağında soteleyin. Rendelenmiş domatesi ekleyip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Pirinç ve 8 su bardağı su katıp, yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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