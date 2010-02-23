Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet büyük boy soğan
5 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk kahve fincanı un
8 su bardağı et suyu ya da su
6 ince dilim kızarmış ekmek
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri
Tuz
YAPILIŞI
Tereyağını eritip üzerine ince kıyılmış soğanları ilave edin ve 5 dakika kavurun. Daha sonra üzerine unu ekleyerek 1 dakika daha kavurun. Et suyunu ve tuzu ilave edip orta ateşte 35-40 dakika pişirin. Çorbayı blenderden geçirin. Servis tabaklarına alınca üzerine ekmek dilimlerini koyun. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.