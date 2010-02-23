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Soğan Çorbası Tarifi

Soğan çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. İşte sizlere soğan çorbası tarifi... Soğan çorbası nasıl yapılır?
Soğan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy soğan

5 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk kahve fincanı un

8 su bardağı et suyu ya da su

6 ince dilim kızarmış ekmek

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri

Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını eritip üzerine ince kıyılmış soğanları ilave edin ve 5 dakika kavurun. Daha sonra üzerine unu ekleyerek 1 dakika daha kavurun. Et suyunu ve tuzu ilave edip orta ateşte 35-40 dakika pişirin. Çorbayı blenderden geçirin. Servis tabaklarına alınca üzerine ekmek dilimlerini koyun. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.
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