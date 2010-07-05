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Soğan Çorbası Tarifi

Vitamin deposu olan bu çorbayı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soğan Çorbası Tarifi
  • 8
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet iri soğan

2 dilim bayat ekmek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tepeleme un

6 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

1 adet et suyu tableti

Tuz, karabiber



Üzerine:

1 kahve fincanı rendelenmiş kaşar peyniri

veya gravyer peyniri

YAPILIŞI

Ayıklanmış soğanları ince halka şeklinde doğrayın. Kenarları alınmış ekmek dilimlerini küp biçiminde kesin. Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın ve ekmekleri hafif pembeleşene kadar kızartın. Fazla yağını almak için kevgirle kağıt havlu üzerine koyun. Aynı yağda soğan halkalarını rengi dönene kadar kavurun. İçine un serpin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Et suyu, su ve et suyu tabletini katın. Soğan iyice yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. 5 dakika daha kaynattıktan sonra servis kasesine alın. Kızarttığınız ekmek parçaları, rendelenmiş kaşar peyniri veya gravyer peynirini serperek, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz çorbaya 1 çorba kaşığı hardal da ilave edebilirsiniz.
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