Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sıvı yağı tencereye alarak üzerine soğanları ilave edin. Toz şekeri de ekleyerek, birlikte karamelize olana dek pişirin. Mısır unu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Tuz, karabiber ve pul biber katın. Tost ekmeklerinin üzerine sarımsakları sürün. Zeytinyağını da gezdirerek fırına verin. Üzerleri kızarana dek, yaklaşık 10 dakika fırında tutun. Pişen çorbayı fırına dayanıklı bir kaba alın. Çorbanın üzerine tost ekmeklerini yerleştirin. Ekmeklerin üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 2 dakika fırına verip sıcak olarak servis yapın.