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Soğan Çorbası Tarifi

Soğan çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. İşte sizlere soğan çorbası tarifi... Soğan çorbası nasıl yapılır?
Soğan Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı mısır unu

Tuz, karabiber, pul biber, 5 su bardağı su

4 dilim tost ekmeği, 4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sıvı yağı tencereye alarak üzerine soğanları ilave edin. Toz şekeri de ekleyerek, birlikte karamelize olana dek pişirin. Mısır unu ve suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Tuz, karabiber ve pul biber katın. Tost ekmeklerinin üzerine sarımsakları sürün. Zeytinyağını da gezdirerek fırına verin. Üzerleri kızarana dek, yaklaşık 10 dakika fırında tutun. Pişen çorbayı fırına dayanıklı bir kaba alın. Çorbanın üzerine tost ekmeklerini yerleştirin. Ekmeklerin üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 2 dakika fırına verip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soğan çorbasının içine birkaç parça kestane atarsanız farklı bir lezzet elde edersiniz.
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