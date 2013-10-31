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Sofra / Çorbalar / Soğanlı Yoğurt Çorbası Tarifi

Soğanlı Yoğurt Çorbası Tarifi

Değişik bir tat ve doyuruculuğu ile sevilen soğanlı yoğurt çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Soğanlı Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • MARDİN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma

2 adet soğan

1 çay bardağı sıvıyağ

2 adet küçük boy havuç

3 adet sivri biber

7 su bardağı su

300 gram yoğurt

1 adet yumurta

Tuz

Yenibahar

Karabiber

YAPILIŞI

Kıyma ve yemeklik doğranmış soğanı, sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ile sivri biberi de ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kapta çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yavaşça yoğurdu çorbaya katarken, bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyip, sıcak olarak servis yapın.
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