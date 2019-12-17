Soğanlı yoğurt çorbası

250 gram kıyma, 2 adet soğan
1 çay bardağı sıvıyağ
2 adet küçük boy havuç
3 adet sivri biber
7 su bardağı su
300 gram yoğurt, 1 adet yumurta
Tuz, yenibahar, karabiber
Kıyma ve yemeklik doğranmış soğanı, sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ile sivri biberi de ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kapta çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yavaşça yoğurdu çorbaya katarken, bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyip, sıcak olarak servis yapın.