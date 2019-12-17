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Soğanlı yoğurt çorbası

Kış aylarının antibiyotiği soğan ile kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbanın buluşması... Ev yapımı şifa deposu soğanlı yoğurt çorbası tarifi...
Soğanlı yoğurt çorbası
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kıyma, 2 adet soğan



1 çay bardağı sıvıyağ



2 adet küçük boy havuç



3 adet sivri biber



7 su bardağı su



300 gram yoğurt, 1 adet yumurta



Tuz, yenibahar, karabiber


YAPILIŞI

Kıyma ve yemeklik doğranmış soğanı, sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ile sivri biberi de ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Suyunu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Yoğurt ve yumurtayı bir kapta çırpın ve çorbanın suyundan 1 kepçe yoğurda ilave edin. Daha sonra yavaşça yoğurdu çorbaya katarken, bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuz, yenibahar ve karabiber ekleyip, sıcak olarak servis yapın.

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