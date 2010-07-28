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Soğanlı Domates Çorbası Tarifi

Şifa kaynağı, lezzetli ve doyurucu olan soğanlı domates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soğanlı Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet domates

1 adet patates, 6 adet soğan

1 adet kırmızı soğan

2 adet taze soğan

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

6 su bardağı et suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Domatesleri ve patatesi soyup küp doğrayın. Soğanları temizleyip irice doğrayın. Kıyılmış soğanlarla patatesleri zeytinyağında yumuşayıp, renk değiştirene kadar sote edin. Üzerine domates, sirke ve et suyunu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 20 dakika sonra ocaktan alın. Koyulaşmış karışıma tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirin. Soğuk ya da sıcak olarak servis yapın.
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