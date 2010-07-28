Soğanlı Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domatesleri ve patatesi soyup küp doğrayın. Soğanları temizleyip irice doğrayın. Kıyılmış soğanlarla patatesleri zeytinyağında yumuşayıp, renk değiştirene kadar sote edin. Üzerine domates, sirke ve et suyunu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 20 dakika sonra ocaktan alın. Koyulaşmış karışıma tuz ve karabiber ekleyip blenderden geçirin. Soğuk ya da sıcak olarak servis yapın.