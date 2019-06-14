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Soğuk Bakla Çorbası Tarifi

Soğuk bakla çorbası hazırlamak için gereken malzemeler. Soğuk bakla çorbası nasıl yapılır?
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram bakla



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet soğan



4 su bardağı su



Yarım limonun suyu



Tuz



Üzeri için: 1 orta boy kase yoğurt



2 çorba kaşığı un



1 su bardağı su



Yarım demet dereotu


YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Ayıklanmış ve ince doğranmış bakla ekleyip sotelemeye devam edin. Baklanın rengi dönünce su, limon suyu ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve suyu çırpma teli ile iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp, yoğurtlu karışıma azar azar ve karıştırarak ilave edin. Bu karışımı daha sonra çorbaya ekleyin. Üzerine kıyılmış dereotunu ilave edip, 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Dereotu ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.

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