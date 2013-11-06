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Soğuk Buğday Çorbası Tarifi

Soğuk ya da sıcak olarak hazırlanabilen ve içinde bulunan haşlanmış bakliyatlar sayesinde ana yemek kadar doyurucu olan soğuk buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Soğuk Buğday Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı yoğurt

3 su bardağı su

Tuz

Nane

YAPILIŞI

Aşurelik buğday ve nohudu, akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp düdüklü tencereye alın. Buğday ve nohudun üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Orta ateşte düdüklü tencere'nin 2'nci kademe ayarında buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 20 dakika pişirip, ocağı kapatın. Tencereyi buhar tahliye ayarına getirip, tüm buharı boşaltın ve kapağını açın. Haşladığınız buğday ve nohudu suyuyla birlikte geniş bir kaba alın. Yoğurt, 3 su bardağı su ve tuzu çırpın. Daha sonra soğuk buğdaylı karışımın üzerine ekleyin ve buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra kaselere alın. Üzerine nane serperek servis yapın.
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