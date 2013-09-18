Soğuk Yaz Çorbası Tarifi

Aşurelik buğdayı geceden ıslatıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Ertesi gün buğdayı haşlayın. Kabakları küçük küçük doğrayıp, haşlanan buğdaya ilave edin. Kabaklar pişince, yoğurda 1 adet yumurta ekleyip, çırpma teli ile iyice karıştırın. Çorbadan çok az ilave ederek ılıştırın. Kesilmemesi için yavaş yavaş yoğurdu çorbaya katarak karıştırın. Soğumaya bırakın. Daha sonra çorbaya ince kıyılmış dereotu veya nane katarak, kaselere alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz parçası ile soğuk olarak servis yapın.