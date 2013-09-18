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Soğuk Yaz Çorbası Tarifi

Yaz aylarında içinizi serinletecek olan soğuk yaz çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Soğuk Yaz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

2 adet kabak

500 gram yoğurt

1 adet yumurta

2-3 dal dereotu veya taze nane

1 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz



Servis için: Buz


YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı geceden ıslatıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Ertesi gün buğdayı haşlayın. Kabakları küçük küçük doğrayıp, haşlanan buğdaya ilave edin. Kabaklar pişince, yoğurda 1 adet yumurta ekleyip, çırpma teli ile iyice karıştırın. Çorbadan çok az ilave ederek ılıştırın. Kesilmemesi için yavaş yavaş yoğurdu çorbaya katarak karıştırın. Soğumaya bırakın. Daha sonra çorbaya ince kıyılmış dereotu veya nane katarak, kaselere alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz parçası ile soğuk olarak servis yapın.
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