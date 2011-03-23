Soğuk Bezelye ve Fasulye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

750 gram bezelye Yarım kg kuru fasulye (geceden ıslatılmış) Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı 1 adet iri soğan 1 su bardağı tavuk suyu Üç buçuk su bardağı su 1 demet taze nane Tuz, karabiber 1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt Bir tutam köri, 1 diş sarmısak

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Rendelediğiniz soğanı ekleyip 5 dakika soteleyin. Sıcak tavuk suyu, su, bezelye, geceden ıslatılmış fasulye, nane, tuz ve karabiberi ilave edin. Ocağın altını kısarak 20 dakika pişmeye bırakın. Piştiğinde naneleri çorbanın içinden alın. Ilınmaya bırakın. Blenderden geçirerek soğumaya bırakın. Derin bir kasede yoğurt, köri ve kıyılmış sarımsağı karıştırın. Çorbadan 5-6 çorba kaşığı alarak sarımsaklı karışıma ekleyin. Karıştırarak tekrar çorbanın içine ilave edin. Yarım saat buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda nane yaprakları ve bezelye ile süsleyerek servis yapın.