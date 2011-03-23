DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Soğuk Bezelye ve Fasulye Çorbası Tarifi

Soğuk Bezelye ve Fasulye Çorbası Tarifi

Sağlıklı, lezzetli olan soğuk bezelye ve fasulye çorbası nasıl hazırlanır? İşte soğuk bezelye ve fasulye çorbası tarifi...
Soğuk Bezelye ve Fasulye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram bezelye

Yarım kg kuru fasulye

(geceden ıslatılmış)

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

1 adet iri soğan

1 su bardağı tavuk suyu

Üç buçuk su bardağı su

1 demet taze nane

Tuz, karabiber

1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt

Bir tutam köri, 1 diş sarmısak



Süslemek için:

Nane yaprakları


YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Rendelediğiniz soğanı ekleyip 5 dakika soteleyin. Sıcak tavuk suyu, su, bezelye, geceden ıslatılmış fasulye, nane, tuz ve karabiberi ilave edin. Ocağın altını kısarak 20 dakika pişmeye bırakın. Piştiğinde naneleri çorbanın içinden alın. Ilınmaya bırakın. Blenderden geçirerek soğumaya bırakın. Derin bir kasede yoğurt, köri ve kıyılmış sarımsağı karıştırın. Çorbadan 5-6 çorba kaşığı alarak sarımsaklı karışıma ekleyin. Karıştırarak tekrar çorbanın içine ilave edin. Yarım saat buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda nane yaprakları ve bezelye ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN