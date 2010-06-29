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Soğuk Çorba Tarifi

Yaz aylarında içinizi serinletecek olan soğuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Soğuk Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

Yeteri kadar su

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı yoğurt

Yarımşar demet maydanoz, nane ve dereotu



Servis için:

Limon ve buz küpleri

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu akşamdan ıslatıp, ertesi gün ayrı ayrı haşlayın. Sularını süzün ve ikisini bir tencereye alın. Üzerlerine çıkacak kadar su ekleyin ve zeytinyağı katın. Tencereyi ocağa oturtun ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca çorbanın suyundan 1 kepçe alıp yoğurdun içine katın. Karıştırarak yavaşça çorbanın içine ekleyin. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, nane ve dereotu serpin. Buzdolabına koyun ve soğutun. Limon dilimleri ve buz küpleri ekleyip, soğuk olarak servis yapın.
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