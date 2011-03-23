DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Soğuk Sebze Çorbası Tarifi

Soğuk Sebze Çorbası Tarifi

Sofralarınızda mutlaka bulunması gereken soğuk sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte soğuk sebze çorbası tarifi?
Soğuk Sebze Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dal pırasa

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

4 adet patates

1 su bardağı et suyu

5 su bardağı su

1 su bardağı krema

1 çorba kaşığı kıyılmış kırmızı soğan

Bir tutam rendelenmiş muskat

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pırasaların koyu yeşil yapraklarını ayıklayın. Tereyağını derin ve yayvan bir tencerede eritin. İnce kıydığınız pırasa ve soğanı ilave edin. Hafif ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika soteleyin. Patatesi incecik kıyarak, et suyu ve su ile beraber ocaktaki tencereye ekleyin. Tencerenin ağzını kapatmadan kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tencerenin ağzını kapatın. 30 dakika pişirin. Ocağın altını kapatarak ılınmaya bırakın. Ilındığında süzgeçten geçirip soğutun. Krema, kırmızı soğan ve rendelenmiş muskatı karıştırıp çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Soğutulmuş kaselere alarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Muskat (küçük hindistancevizi): Rendelenerek ve öğütülerek kullanılan muskat daha çok patatesli, mantarlı yemeklerde, beşamel sos ve çorbalarda kullanılır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN