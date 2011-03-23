Soğuk Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasaların koyu yeşil yapraklarını ayıklayın. Tereyağını derin ve yayvan bir tencerede eritin. İnce kıydığınız pırasa ve soğanı ilave edin. Hafif ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika soteleyin. Patatesi incecik kıyarak, et suyu ve su ile beraber ocaktaki tencereye ekleyin. Tencerenin ağzını kapatmadan kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tencerenin ağzını kapatın. 30 dakika pişirin. Ocağın altını kapatarak ılınmaya bırakın. Ilındığında süzgeçten geçirip soğutun. Krema, kırmızı soğan ve rendelenmiş muskatı karıştırıp çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Soğutulmuş kaselere alarak servis yapın.