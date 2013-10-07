Somonlu Patates Çorbası Tarifi

Yağı kızdırıp küp doğradığınız patatesleri ve yuvarlak doğradığınız havuçları sote edin. Üzerine sarmısak ve halka doğradığınız biberleri ekleyin. Dilimlediğiniz mantarları da ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurun. Tüm malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Somonu şeritler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Tuz, kimyon ve karabiberini koyun. Çok karıştırmadan kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ocaktan almadan az önce kıyılmış maydanoz ekleyin. Nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.