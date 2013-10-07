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Somonlu Patates Çorbası Tarifi

Hiç denemediğiniz bir tarif arıyor ve bulamıyorsanız somunlu patates çorbası tam size göre. Peki somunlu patates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Somonlu Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy havuç

1 diş çentilmiş sarmısak

1 adet çarliston biber

5-6 adet mantar

1 çorba kaşığı un

1 dilim somon füme

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Yağı kızdırıp küp doğradığınız patatesleri ve yuvarlak doğradığınız havuçları sote edin. Üzerine sarmısak ve halka doğradığınız biberleri ekleyin. Dilimlediğiniz mantarları da ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurun. Tüm malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Somonu şeritler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Tuz, kimyon ve karabiberini koyun. Çok karıştırmadan kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ocaktan almadan az önce kıyılmış maydanoz ekleyin. Nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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