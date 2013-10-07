Somonlu Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet küçük boy havuç
1 diş çentilmiş sarmısak
1 adet çarliston biber
5-6 adet mantar
1 çorba kaşığı un
1 dilim somon füme
1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
Yarım çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Yağı kızdırıp küp doğradığınız patatesleri ve yuvarlak doğradığınız havuçları sote edin. Üzerine sarmısak ve halka doğradığınız biberleri ekleyin. Dilimlediğiniz mantarları da ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurun. Tüm malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyun. Somonu şeritler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Tuz, kimyon ve karabiberini koyun. Çok karıştırmadan kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ocaktan almadan az önce kıyılmış maydanoz ekleyin. Nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.