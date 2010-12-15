Sopa Del Frijol Negro (Siyah Fasulye Çorbası) (Küba mutfağı) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah fasulyeyi sıcak suda 1-1.5 saat süre ile haşlayın ve süzün. Soğanları ve domatesleri soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alın. Soğanları tavada renk değiştirene kadar kavurun. Üzerine domatesleri, defne yapraklarını, salça ve fasulyeyi ekleyip karıştırın. Tavuk suyunu ilave edin. Malzemeler yumuşadıktan sonra çorbanın içinden defne yapraklarını çıkartın. Çorbayı iki eşit parçaya ayırın. Çorbanın yarısını blendırdan geçirip diğer çorbaya ekleyin. Krema, sirke, dana bacon ve acı biberi çok az zeytinyağında soteleyip baharatlarla birlikte çorbaya ekleyin. Çorbayı 2-3 dakika daha kaynatın. Jumbo karides ile süsleyip servis yapın.