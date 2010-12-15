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Sofra / Çorbalar / Sopa Del Frijol Negro (Siyah Fasulye Çorbası) (Küba mutfağı) Tarifi

Sopa Del Frijol Negro (Siyah Fasulye Çorbası) (Küba mutfağı) Tarifi

Vitamin bakımından zengin olan siyah fasulye, baklagillerin içinde en yüksek lif oranına sahip besindir. Siyah fasulye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sopa Del Frijol Negro (Siyah Fasulye Çorbası) (Küba mutfağı) Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram siyah fasulye

125 gram dana bacon

5 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet kuru soğan

2 adet domates

Yarım adet kırmızı acı biber

2 adet defne yaprağı

75 gram krema

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı kimyon, tuz

2 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı kırmızı şarap sirkesi

1 litre tavuk suyu

YAPILIŞI

Siyah fasulyeyi sıcak suda 1-1.5 saat süre ile haşlayın ve süzün. Soğanları ve domatesleri soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alın. Soğanları tavada renk değiştirene kadar kavurun. Üzerine domatesleri, defne yapraklarını, salça ve fasulyeyi ekleyip karıştırın. Tavuk suyunu ilave edin. Malzemeler yumuşadıktan sonra çorbanın içinden defne yapraklarını çıkartın. Çorbayı iki eşit parçaya ayırın. Çorbanın yarısını blendırdan geçirip diğer çorbaya ekleyin. Krema, sirke, dana bacon ve acı biberi çok az zeytinyağında soteleyip baharatlarla birlikte çorbaya ekleyin. Çorbayı 2-3 dakika daha kaynatın. Jumbo karides ile süsleyip servis yapın.
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