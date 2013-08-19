Soya Soslu Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet soğan
1 adet çarliston biber
2 adet orta boy havuç
1 adet orta boy patates
2 çay bardağı bezelye
2 adet orta boy kabak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
5 su bardağı su
Yarım çay kaşığı köri
3 çorba kaşığı soya sosu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Yağı tencereye koyup ince kıydığınız soğan ve biberi 3 dakika kavurun. Havuç, patates ve kabakları küp doğrayın. Doğradığınız havuç ve patatesleri de ekleyip 3 dakika daha kavurun. Suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra bezelye, kabak ve baharatları da üzerine ekleyip 20 dakika pişirin. Soya sosunu üzerine gezdirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Çorbaya haşlanmış nohut ve kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.