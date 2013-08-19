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Soya Soslu Sebze Çorbası Tarifi

Soya soslu sebze çorbasını mutlaka deneyin. Leziz ve doyurucu olan soya soslu sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soya Soslu Sebze Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

1 adet çarliston biber

2 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

2 çay bardağı bezelye

2 adet orta boy kabak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı su

Yarım çay kaşığı köri

3 çorba kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yağı tencereye koyup ince kıydığınız soğan ve biberi 3 dakika kavurun. Havuç, patates ve kabakları küp doğrayın. Doğradığınız havuç ve patatesleri de ekleyip 3 dakika daha kavurun. Suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra bezelye, kabak ve baharatları da üzerine ekleyip 20 dakika pişirin. Soya sosunu üzerine gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbaya haşlanmış nohut ve kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.
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