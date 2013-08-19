Soya Soslu Sebze Çorbası Tarifi

Yağı tencereye koyup ince kıydığınız soğan ve biberi 3 dakika kavurun. Havuç, patates ve kabakları küp doğrayın. Doğradığınız havuç ve patatesleri de ekleyip 3 dakika daha kavurun. Suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra bezelye, kabak ve baharatları da üzerine ekleyip 20 dakika pişirin. Soya sosunu üzerine gezdirip servis yapın.