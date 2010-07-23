Soya Soslu Kabak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet kabak
1 adet soğan
1 adet büyük boy patates
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı soya sos (koyu kıvamlı soya sos öneririm)
1 tatlı kaşığı tepeleme toz zencefil (taze kullanırsanız, haşlarken eklemeyi unutmayın)
YAPILIŞI
Patates ve soğanı ayıklayın. Kabakların sadece tepelerini kesip çok iyi yıkadıktan sonra, hepsini büyük parçalara bölerek düdüklü tencereye atın. Üzerine 3 parmak çıkacak kadar su ekleyip haşlayın. Yaklaşık 20 dakika sonra tenceredeki sebzeleri karıştırıcı ile püre yapıp içine soya sos, zeytinyağı ve zencefil ekleyin. Çorbanız hazırdır