Soya Soslu Kabak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates ve soğanı ayıklayın. Kabakların sadece tepelerini kesip çok iyi yıkadıktan sonra, hepsini büyük parçalara bölerek düdüklü tencereye atın. Üzerine 3 parmak çıkacak kadar su ekleyip haşlayın. Yaklaşık 20 dakika sonra tenceredeki sebzeleri karıştırıcı ile püre yapıp içine soya sos, zeytinyağı ve zencefil ekleyin. Çorbanız hazırdır