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Soya Soslu Kabak Çorbası Tarifi

Soya soslu kabak çorbasını mutlaka deneyin. Leziz ve doyurucu olan soya soslu kabak çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Soya Soslu Kabak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kabak

1 adet soğan

1 adet büyük boy patates

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı soya sos (koyu kıvamlı soya sos öneririm)

1 tatlı kaşığı tepeleme toz zencefil (taze kullanırsanız, haşlarken eklemeyi unutmayın)

YAPILIŞI

Patates ve soğanı ayıklayın. Kabakların sadece tepelerini kesip çok iyi yıkadıktan sonra, hepsini büyük parçalara bölerek düdüklü tencereye atın. Üzerine 3 parmak çıkacak kadar su ekleyip haşlayın. Yaklaşık 20 dakika sonra tenceredeki sebzeleri karıştırıcı ile püre yapıp içine soya sos, zeytinyağı ve zencefil ekleyin. Çorbanız hazırdır
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