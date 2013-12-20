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Soyalı Domates Çorbası Tarifi

Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Soyalı domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Soyalı Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı soya sosu

3 çorba kaşığı domates salçası

6 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Karabiber

tuz

YAPILIŞI

Unu sıvı yağ ile hafifçe kavurun. Yarım çay bardağı soya sosu ve salça ilave ederek, tel çırpıcı ile iyice karıştırın. Üzerine yavaşça 6 bardak su ilave edin. Çorba kaynamaya başladığında, kalan soya sosu ve sütü ilave ederek karıştırın. Son olarak çok az tuz ve karabiber ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ateşten alarak servis yapın.
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