Soyalı Domates Çorbası Tarifi

Unu sıvı yağ ile hafifçe kavurun. Yarım çay bardağı soya sosu ve salça ilave ederek, tel çırpıcı ile iyice karıştırın. Üzerine yavaşça 6 bardak su ilave edin. Çorba kaynamaya başladığında, kalan soya sosu ve sütü ilave ederek karıştırın. Son olarak çok az tuz ve karabiber ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp ateşten alarak servis yapın.