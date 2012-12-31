Sucuklu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine unu koyup, kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğuk suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Terbiyesi için yumurta sarısını derin bir kapta çırpın. İçine sarımsak, sirke ve limon suyunu katın. Karıştırarak çorbaya ekleyin. Üzeri için erittiğiniz tereyağında küp doğranmış sucuğu 1-2 dakika çevirin. Pul biber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.