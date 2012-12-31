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Sucuklu Çorba Tarifi

Leziz ve doyurucu olan sucuklu çorba nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Sucuklu Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

5 su bardağı su



Terbiye için:

1 adet yumurta sarısı

4 diş dövülmüş sarmısak

4 çorba kaşığı sirke

Yarım limonun suyu



Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

5-6 dilim sucuk

1 çorba kaşığı pulbiber

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine unu koyup, kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğuk suyu ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Terbiyesi için yumurta sarısını derin bir kapta çırpın. İçine sarımsak, sirke ve limon suyunu katın. Karıştırarak çorbaya ekleyin. Üzeri için erittiğiniz tereyağında küp doğranmış sucuğu 1-2 dakika çevirin. Pul biber ekleyin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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