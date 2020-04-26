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Sofra Çorbalar Süleymaniye çorbası

Süleymaniye çorbası

İftarda farklı bir lezzet arayanlar için nefis bir çorba...
Süleymaniye çorbası
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı (250 gram) kırmızı mercimek



1/2 havuç



1/2 patates



1/2 kabak



1 adet domates



1/2 soğan



2 diş sarmısak



125 gram ıspanak



4 yemek kaşığı tereyağı



1 yemek kaşığı un



4 su bardağı et suyu



3 su bardağı su



1 tatlı kaşığı tuz



KÖFTESİ İÇİN:



125 gram yağsız kıyma



1 yemek kaşığı un



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz



KIZARTMAK İÇİN:



2 yemek kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Tereyağında kızartıp kenara alın. Mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın ve süzün. Soyup yıkadığınız havuç, patates, kabak, domates, soğan ve sarmısağı rendeleyin. Temizleyip yıkadığınız ıspanakları küçük doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip önce soğan ve sarımsağı kavurun. Üzerine havuç, patates ve kabak ilave edin. Birkaç dakika kavurup domatesi ekleyin. 1-2 dakika sonra ıspanak ve un ilave edip kavurun. Üzerine et suyu, su, haşlanmış mercimek ve tuz ekleyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra köfteleri tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın.

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