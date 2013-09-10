Sofra Çorbalar Susamlı Patates Çorbası Tarifi

Susamlı Patates Çorbası Tarifi

Sofranızı susamlı patates çorbası ile donatın. Lezzetli ve güzel bir tarif olan susamlı patates çorbası nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta