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Susamlı Patates Çorbası Tarifi

Sofranızı susamlı patates çorbası ile donatın. Lezzetli ve güzel bir tarif olan susamlı patates çorbası nasıl yapılır?
Susamlı Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy patates

1 çorba kaşığı kavrulmuş susam

3/4 çay bardağı sıvı yağ

3/4 çay bardağı süt

1 çay bardağı un, tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup doğrayın. Tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ile haşlayın. Patatesleri suyuyla birlikte blendırdan geçirip püre haline getirin. Bir tencereye yağı alın. Unu ilave edip pembeleşene kadar kavurun. 1 su bardağı su ilave edip karıştırın. Süt, patates püresi ve susamı ekleyip tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte 1-2 taşım kaynatın.
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