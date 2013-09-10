Susamlı Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet büyük boy patates
1 çorba kaşığı kavrulmuş susam
3/4 çay bardağı sıvı yağ
3/4 çay bardağı süt
1 çay bardağı un, tuz
YAPILIŞI
Patatesleri soyup doğrayın. Tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ile haşlayın. Patatesleri suyuyla birlikte blendırdan geçirip püre haline getirin. Bir tencereye yağı alın. Unu ilave edip pembeleşene kadar kavurun. 1 su bardağı su ilave edip karıştırın. Süt, patates püresi ve susamı ekleyip tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte 1-2 taşım kaynatın.