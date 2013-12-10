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Süt Çorbası Tarifi

Süt çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli herkesin seveceği gendimeli süt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Süt Çorbası Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet küçük boy havuç

2 çorba kaşığı pirinç

Tuz

Karabiber

2 çorba kaşığı tuzsuz badem

YAPILIŞI

Tereyağını eritip, küp doğranmış havucu hafifçe oteleyin. Bir tencereye süt, su ve havucu ekleyip, pişmeye bırakın. Kaynayınca pirinci ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Bademleri sıcak suda 4-5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kavurun. Çorbanın üzerine serpiştirip, servis yapın.
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