Süt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 su bardağı su
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet küçük boy havuç
2 çorba kaşığı pirinç
Tuz
Karabiber
2 çorba kaşığı tuzsuz badem
YAPILIŞI
Tereyağını eritip, küp doğranmış havucu hafifçe oteleyin. Bir tencereye süt, su ve havucu ekleyip, pişmeye bırakın. Kaynayınca pirinci ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Bademleri sıcak suda 4-5 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kavurun. Çorbanın üzerine serpiştirip, servis yapın.