Sofra Çorbalar Süt Çorbası Tarifi

Süt Çorbası Tarifi

Süt çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli herkesin seveceği gendimeli süt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

3 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti