Sütlü Balık Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

600 gram balık (levrek ve çipura gibi beyaz etli balıklar tercih edilir) 4 su bardağı su 1 adet defne yaprağı 1 adet soğan 1 su bardağı süt 1 adet patates Karabiber tuz 2 çorba kaşığı tereyağı Servis için: Dereotu

YAPILIŞI

Balığı derin bir tencereye alın. Su, defne yaprağı ve kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp kullanmak üzere kenara alın. Balığın etini kemiğinden ayırın. Süt, balık suyu, küp doğranmış patates ve tereyağını bir tencereye alıp, patates yumuşayana dek pişirin. Balık eti, karabiber ve tuz ekleyip pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp dereotu serperek servis yapın.