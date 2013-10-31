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Sofra / Çorbalar / Sütlü Balık Çorbası Tarifi

Sütlü Balık Çorbası Tarifi

Enfes bir tada sahip bir balık çorbası tarifi denemek isterseniz sütlü balık çorbası pişirmenizi tavsiye ediyoruz.
Sütlü Balık Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram balık (levrek ve çipura gibi

beyaz etli balıklar tercih edilir)

4 su bardağı su

1 adet defne yaprağı

1 adet soğan

1 su bardağı süt

1 adet patates

Karabiber

tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

Servis için: Dereotu

YAPILIŞI

Balığı derin bir tencereye alın. Su, defne yaprağı ve kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp kullanmak üzere kenara alın. Balığın etini kemiğinden ayırın. Süt, balık suyu, küp doğranmış patates ve tereyağını bir tencereye alıp, patates yumuşayana dek pişirin. Balık eti, karabiber ve tuz ekleyip pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp dereotu serperek servis yapın.
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