Sütlü Fındık Çorbası Tarifi

Sıvı yağ ve unu derin bir tencereye alıp kavurun. Üzerine su ve sütü ekleyip devamlı karıştırarak kaynatın. Kaynayan karışıma tel şehriyeyi ve çekilmiş fındığı ekleyin. Karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp tencereyi ocaktan alın. Üzeri için yağı kızdırıp pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.