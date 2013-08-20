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Sütlü Fındık Çorbası Tarifi

Sofranızda mutlaka olması gereken sütlü fındık çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Sütlü Fındık Çorbası Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı süt

2 su bardağı su

Tuz, karabiber

1 çay bardağı tel şehriye

2 çorba kaşığı çekilmiş fındık



Üzeri için:

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber


YAPILIŞI

Sıvı yağ ve unu derin bir tencereye alıp kavurun. Üzerine su ve sütü ekleyip devamlı karıştırarak kaynatın. Kaynayan karışıma tel şehriyeyi ve çekilmiş fındığı ekleyin. Karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp tencereyi ocaktan alın. Üzeri için yağı kızdırıp pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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