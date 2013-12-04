Sütlü Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanağın saplarını temizleyip yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ilave edip, ıspanak yumuşayana dek kavurun. Ayrı bir yerde unu zeytinyağında kavurun. Unun rengi dönmeye başlayınca azar azar ve karıştırarak süt ekleyin. Su ilave edip pişmeye bırakın. Ispanaklı soğan, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Üzeri için toz kırmızıbiberi zeytinyağında kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.