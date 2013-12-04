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Sütlü Ispanak Çorbası Tarifi

Sütlü ıspanak çorbası hem çok doyurucu hem de leziz. Peki sütlü ıspanak çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Ispanak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım demet ıspanak

1 adet soğan

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz ve karabiber



Üzeri için:

Yarım tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

Ispanağın saplarını temizleyip yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Yemeklik doğranmış soğan ilave edip, ıspanak yumuşayana dek kavurun. Ayrı bir yerde unu zeytinyağında kavurun. Unun rengi dönmeye başlayınca azar azar ve karıştırarak süt ekleyin. Su ilave edip pişmeye bırakın. Ispanaklı soğan, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Üzeri için toz kırmızıbiberi zeytinyağında kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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