Lezzetli ve doyurucu olan sütlü kabak çorbası nasıl yapılır? Sütlü kabak çorbası tarifi...
5 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet orta boy kabak
3/4 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı un
2 su bardağı süt, tuz
Üzeri için:
1 çorba kaşığı tereyağı
1'er çay kaşığı pul biber ve kekik
YAPILIŞI
Kabakları temizleyip doğrayın. Tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Blendırdan geçirip püre haline getirin. Bir tencereye yağı alın. Unu ekleyip pembeleşene dek kavurun. Üzerine kabak püresini, yarım su bardağı su ve süt ekleyin. Unun topaklanmaması için çorbayı devamlı karıştırın. Kaynamaya başladığında tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin. Pul biberi ve kekiği yağda kavurup çorbanın üzerine gezdirin.