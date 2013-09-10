Sütlü Kabak Çorbası Tarifi

Kabakları temizleyip doğrayın. Tencereye alıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Blendırdan geçirip püre haline getirin. Bir tencereye yağı alın. Unu ekleyip pembeleşene dek kavurun. Üzerine kabak püresini, yarım su bardağı su ve süt ekleyin. Unun topaklanmaması için çorbayı devamlı karıştırın. Kaynamaya başladığında tuzunu ayarlayın. 1-2 taşım kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin. Pul biberi ve kekiği yağda kavurup çorbanın üzerine gezdirin.