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Sütlü Karnabahar Çorbası Tarifi

Hep klasik çorba içmekten sıkıldıysanız sütlü karnabahar çorbası tam size göre bir tarif. Sütlü karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Karnabahar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/4 küçük boy karnabahar

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 su bardağı süt

3-4 diş sarımsak

Tuz

Kuru nane

YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp, su dolu tencerede haşlayalım. Sonrasında süzüp, küçük küpler halinde doğrayalım. Ayrı bir yerde tencereye sıvı yağı alıp unu ilave edelim ve hafifçe sararana dek unu kavuralım. Azar azar sütü ve 3-4 su bardağı karnabaharların haşlama suyundan ilave edelim. Pişme esnasında karıştırarak çorbayı inceltelim. Karnabaharları, dövülmüş sarımsakları ve tuzu ekleyip ağır ateşte, çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirmeye devam edelim. Ateşten alalım ve üzerine nane serpip sıcak servis yapalım.

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