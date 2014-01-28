Sütlü Karnabahar Çorbası Tarifi

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp, su dolu tencerede haşlayalım. Sonrasında süzüp, küçük küpler halinde doğrayalım. Ayrı bir yerde tencereye sıvı yağı alıp unu ilave edelim ve hafifçe sararana dek unu kavuralım. Azar azar sütü ve 3-4 su bardağı karnabaharların haşlama suyundan ilave edelim. Pişme esnasında karıştırarak çorbayı inceltelim. Karnabaharları, dövülmüş sarımsakları ve tuzu ekleyip ağır ateşte, çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirmeye devam edelim. Ateşten alalım ve üzerine nane serpip sıcak servis yapalım.