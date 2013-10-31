Sütlü Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı süt
2 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy patates
2 dal kereviz sapı
3 dal taze soğan
1 diş sarmısak
3 çorba kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı su
Tuz
Üzerine:
Kereviz sapı
YAPILIŞI
Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Kereviz sapı, taze soğan ve sarmısağı kıyıp, sebzelerle birlikte tencereye alın. Zeytinyağı ilave edip, 1-2 dakika kavurun. Su ve tuzu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin. Tencereye alıp, sütü ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra üzerine kıyılmış kereviz sapı serpin ve sıcak olarak servis yapın.