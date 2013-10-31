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Sütlü Kereviz Çorbası Tarifi

Oldukça besleyici olması ve bedeni dinç tutması bakımından sütlü kereviz çorbasını denemelisiniz. Peki sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır? Sütlü kereviz çorbası tarifi...
Sütlü Kereviz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy patates

2 dal kereviz sapı

3 dal taze soğan

1 diş sarmısak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

Tuz



Üzerine:

Kereviz sapı

YAPILIŞI

Kereviz ve patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın. Kereviz sapı, taze soğan ve sarmısağı kıyıp, sebzelerle birlikte tencereye alın. Zeytinyağı ilave edip, 1-2 dakika kavurun. Su ve tuzu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin. Tencereye alıp, sütü ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra üzerine kıyılmış kereviz sapı serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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