Sütlü Mantar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mantarları incecik dilimleyelim. Tencereye aktarıp, üzerlerini hafifçe aşacak kadar su ve limon suyu ilave edelim. Mantarlar yumuşayana dek haşlayalım. Bu arada bir tencereye yağı alıp eritelim. İçine unu ilave edelim. Un hafif sararana dek 1-2 dakika kavuralım. Ardından sütü azar azar ve karıştırmaya ara vermeden ilave edelim. Sıcak suyu katıp karıştırarak çorbayı pürüzsüz bir kıvama getirelim. Ardından dilimlenmiş mantarları ve tuzu ekleyip ağır ateşte, çorbanın üzeri göz göz olana dek ve sürekli karıştırarak pişirelim. Ocaktan indirelim ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpip, servis yapalım.