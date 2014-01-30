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Sütlü Mantar Çorbası Tarifi

Sofranızda bulunması gereken mükemmel bir lezzet. Sütlü mantar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Mantar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram mantar

1/4 limonun suyu

2 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 kahve fincanı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı sıcak su

Yarım demet dereotu,

tuz

YAPILIŞI

Mantarları incecik dilimleyelim. Tencereye aktarıp, üzerlerini hafifçe aşacak kadar su ve limon suyu ilave edelim. Mantarlar yumuşayana dek haşlayalım. Bu arada bir tencereye yağı alıp eritelim. İçine unu ilave edelim. Un hafif sararana dek 1-2 dakika kavuralım. Ardından sütü azar azar ve karıştırmaya ara vermeden ilave edelim. Sıcak suyu katıp karıştırarak çorbayı pürüzsüz bir kıvama getirelim. Ardından dilimlenmiş mantarları ve tuzu ekleyip ağır ateşte, çorbanın üzeri göz göz olana dek ve sürekli karıştırarak pişirelim. Ocaktan indirelim ve üzerine ince kıyılmış dereotu serpip, servis yapalım.
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