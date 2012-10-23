DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Sütlü Mercimek Çorbası Tarifi

Sütlü Mercimek Çorbası Tarifi

Sütlü mercimek çorbası hem çok doyurucu hem de leziz. Peki sütlü mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı süt

1'er adet soğan ve patates

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

100 gram kıyma

1 çorba kaşığı un, tuz



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı,

toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş soğan ile patatesi tencereye alın. Üzerine tereyağı, yıkanmış mercimek ve 1 su bardağı suyu ilave edip, 5 dakika tahta bir kaşıkla karıştırın. Kalan 2 su bardağı suyu ekleyin ve mercimek yarı yarıya yumuşayıncaya kadar pişirin. Sürekli karıştırarak sütü yavaşça ilave edin ve mercimek yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıymayı kavurun ve unu ilave edip, unun kokusu gidene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Çorbanın içine katıp, 2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Bir tavada erittiğiniz tereyağında toz kırmızıbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN