Sütlü Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş soğan ile patatesi tencereye alın. Üzerine tereyağı, yıkanmış mercimek ve 1 su bardağı suyu ilave edip, 5 dakika tahta bir kaşıkla karıştırın. Kalan 2 su bardağı suyu ekleyin ve mercimek yarı yarıya yumuşayıncaya kadar pişirin. Sürekli karıştırarak sütü yavaşça ilave edin ve mercimek yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Diğer taraftan bir tavada kıymayı kavurun ve unu ilave edip, unun kokusu gidene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Çorbanın içine katıp, 2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Bir tavada erittiğiniz tereyağında toz kırmızıbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.