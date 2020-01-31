DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Sütlü ovmaç çorbası…

Sütlü ovmaç çorbası…

Kış mevsiminin vazgeçilmezi çorbanın sütlü haliyle şifa bulacaksınız. İşte sütlü ovmaç çorbası tarifi...
Sütlü ovmaç çorbası…
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un



Yeteri kadar su



5 su bardağı süt



1 su bardağı su



2 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı nane



1'er çay kaşığı karabiber, tuz


YAPILIŞI

Unu bir kaba alıp, üzerine azar azar su serpin ve parmak uçlarınızla ovalayıp, mercimek büyüklüğünde taneli hamurlar elde edin. Süt ve suyu tencereye alıp, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca hamurları ilave edip, 5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Nane ilave edip, birkaç kez karıştırın ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Patates çorbası
Patates çorbası
Limonlu mercimekli pazı çorbası
Limonlu mercimekli pazı çorbası
Baharatlı Mercimek Çorbası
Baharatlı Mercimek Çorbası
Pırasa ve patates çorbası
Pırasa ve patates çorbası
Bademli çorba
Bademli çorba
Soğanlı yoğurt çorbası
Soğanlı yoğurt çorbası
Kerevizli Pırasa Çorbası
Kerevizli Pırasa Çorbası
Şeküre Hanım Çorbası tarifi
Şeküre Hanım Çorbası tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN