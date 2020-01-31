Sütlü ovmaç çorbası…

Unu bir kaba alıp, üzerine azar azar su serpin ve parmak uçlarınızla ovalayıp, mercimek büyüklüğünde taneli hamurlar elde edin. Süt ve suyu tencereye alıp, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca hamurları ilave edip, 5 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, tuz ve karabiberini ayarlayın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Nane ilave edip, birkaç kez karıştırın ve ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.