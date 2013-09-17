Sütlü Patates Çorbası Tarifi

Margarini tencereye aktarıp eritin. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Soğanı ince ince kıyın. Patates ve soğanı, erittiğiniz margarine ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Çok ağır ateşte 30 dakika pişmesini sağlayın. Patatesler yumuşayınca üzerine 2 su bardağı sütü ve et suyunu katıp iyice karıştırın. 10-15 dakika, ara sıra karıştırarak pişirmeye devam edin. Çorbayı ateşten indirmeden önce fesleğeni ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Tuzunu ve karabiberini ekleyip bir taşım daha kaynatın. Ocaktan indirip servis yapın.