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Sütlü Pırasa Çorbası Tarifi

Sütlü pırasa çorbası nasıl yapılır? Sütlü pırasa çorbası tarifi.
Sütlü Pırasa Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet havuç



2 adet pırasa



1 adet patates



1 çorba kaşığı sıvıyağ



2 çorba kaşığı tereyağı



3.5 su bardağı su



1 su bardağı süt



1 çay kaşığı karabiber tuz


YAPILIŞI

Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Üzerine kabukları temizlenip küp doğranmış havuç, patates ve halka doğranmış pırasayı ilave edip soteleyin. Tuz ve karabiber katıp karıştırın. Suyunu ayarlayıp, sütü ekleyin ve kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kereviz, ıspanak gibi sebzelerle zenginleştirebilir, 1-2 çorba kaşığı bulgur ekleyerek çorbanın kıvamını ve besin değerini artırabilirsiniz...
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