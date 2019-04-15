Sütlü Pırasa Çorbası Tarifi

Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Üzerine kabukları temizlenip küp doğranmış havuç, patates ve halka doğranmış pırasayı ilave edip soteleyin. Tuz ve karabiber katıp karıştırın. Suyunu ayarlayıp, sütü ekleyin ve kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.