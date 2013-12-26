Sofra Çorbalar Sütlü Şehriye Çorbası Tarifi

Sütlü Şehriye Çorbası Tarifi

Sütlü şehriye çorbası hem çok doyurucu hem de leziz. Peki sütlü şehriye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti