Sütlü Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı margarin
1 adet soğan
1 çorba kaşığı un
4 su bardağı su
1 adet et suyu tableti
1 su bardağı tel şehriye
Yarım demet maydanoz
tuz
karabiber
Terbiyesi için:
2 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Tencereye yağı alın. Eriyince soğanı rendeleyin. Soğan sararınca unu ilave edin. 2-3 dakika kavurun. Suyunu ekleyip, et suyu tabletini atın. Kaynamaya bırakın. Kaynayınca tel şehriye ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Şehriyeler yumuşayana dek pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Süt ve yumurtayı çırpın. Ocağı kapatmadan önce yavaş yavaş akıtarak ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın. Arzuya göre kuru nane ile servis yapın.