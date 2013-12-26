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Sütlü Şehriye Çorbası Tarifi

Sütlü şehriye çorbası hem çok doyurucu hem de leziz. Peki sütlü şehriye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Şehriye Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı margarin

1 adet soğan

1 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

1 adet et suyu tableti

1 su bardağı tel şehriye

Yarım demet maydanoz

tuz

karabiber



Terbiyesi için:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Tencereye yağı alın. Eriyince soğanı rendeleyin. Soğan sararınca unu ilave edin. 2-3 dakika kavurun. Suyunu ekleyip, et suyu tabletini atın. Kaynamaya bırakın. Kaynayınca tel şehriye ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Şehriyeler yumuşayana dek pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Süt ve yumurtayı çırpın. Ocağı kapatmadan önce yavaş yavaş akıtarak ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın. Arzuya göre kuru nane ile servis yapın.
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