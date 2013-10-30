Sütlü ve Köfteli Ispanak Çorbası Tarifi

Öncelikle köfte için bulguru kaynar suda ıslatın. Suyunu çektikten sonra kıyma, rendelenmiş soğan, salça, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi yoğurun ve fındık büyüklüğünde parçalar koparın. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile fırın tepsisini yağlayın. Kalan zeytinyağı ile elinizi yağlayıp, misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köfteleri yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Çorba için unu bir tencereye alın ve tereyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun. Süt ve suyu ilave edin. Koyulaşana kadar arada bir karıştırarak pişirin. Kıyılmış ıspanak ve pişen köfteleri de ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Üzeri için tereyağı ile pulbiberi ve salçayı yakıp, çorbaya gezdirin, sıcak olarak servis yapın.