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Sütlü ve Köfteli Ispanak Çorbası Tarifi

Ispanak sevmeyenleri bile denedikten sonra fikrini değiştireceği çorba. Peki sütlü ve köfteli ıspanak çorbası nasıl yapılır? Sütlü ve köfteli ıspanak çorbası tarifi...
Sütlü ve Köfteli Ispanak Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım litre süt

1 demet ıspanak

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 çorba kaşığı tereyağı

4 su bardağı su



Köfte için:

250 gram dana kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı kaynar su

1 adet soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

Pulbiber

YAPILIŞI

Öncelikle köfte için bulguru kaynar suda ıslatın. Suyunu çektikten sonra kıyma, rendelenmiş soğan, salça, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi yoğurun ve fındık büyüklüğünde parçalar koparın. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile fırın tepsisini yağlayın. Kalan zeytinyağı ile elinizi yağlayıp, misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köfteleri yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Çorba için unu bir tencereye alın ve tereyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun. Süt ve suyu ilave edin. Koyulaşana kadar arada bir karıştırarak pişirin. Kıyılmış ıspanak ve pişen köfteleri de ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Üzeri için tereyağı ile pulbiberi ve salçayı yakıp, çorbaya gezdirin, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifte ıspanak yerine semizotu da kullanabilirsiniz.
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