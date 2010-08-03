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Sütlü Domates Çorbası Tarifi

Leziz ve doyurucu olan sütlü domates çorbası nasıl yapılır? Sütlü domates çorbası tarifi...
Sütlü Domates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

Yarım paket domates püresi

2 adet orta boy domates

Bir buçuk su bardağı süt

4 su bardağı su

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım paket krema

Tuz, karabiber



Üzerine: 4 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tereyağını eritip unun rengi dönene kadar kavurun. Üzerine domates püresini ve rendelenmiş domatesleri ekleyip kavurun. Süt ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yeşil mercimekleri tuz ve karabiberi ekleyip 10 dakika pişirin. Kremayı ekleyip bir iki taşım kaynatıp ocaktan
alın. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.
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