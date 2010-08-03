Sütlü Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı un
Yarım paket domates püresi
2 adet orta boy domates
Bir buçuk su bardağı süt
4 su bardağı su
Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Yarım paket krema
Tuz, karabiber
Üzerine: 4 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tereyağını eritip unun rengi dönene kadar kavurun. Üzerine domates püresini ve rendelenmiş domatesleri ekleyip kavurun. Süt ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yeşil mercimekleri tuz ve karabiberi ekleyip 10 dakika pişirin. Kremayı ekleyip bir iki taşım kaynatıp ocaktan
alın. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.