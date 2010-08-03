Sütlü Domates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip unun rengi dönene kadar kavurun. Üzerine domates püresini ve rendelenmiş domatesleri ekleyip kavurun. Süt ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yeşil mercimekleri tuz ve karabiberi ekleyip 10 dakika pişirin. Kremayı ekleyip bir iki taşım kaynatıp ocaktan

alın. Rendelenmiş kaşar peyniri serperek servis yapın.