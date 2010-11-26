Sütlü Keşkek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 su bardağı et suyu
2 su bardağı süt
1 su bardağı aşurelik buğday
250 gram dana nuar
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı salça
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kırmızıbiber
YAPILIŞI
Et suyu, 2 su bardağı süt, et ve 1 su bardağı aşurelik buğdayı birlikte pişirin. Buğday ve eti sudan alıp, etleri lif şeklinde didikleyin. Buğdayı mikserde püre haline getirin. Diğer tarafta bir tencere içerisinde tereyağı, soğan, salça, tuz, kırmızıbiber, lif etler, püre yapılmış buğday ve diğer tarafa ayırdığımız su ile birlikte 10 dakika kaynatıp, servis yapın.