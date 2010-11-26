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Sofra / Çorbalar / Sütlü Keşkek Çorbası Tarifi

Sütlü Keşkek Çorbası Tarifi

Oldukça besleyici olan ve doyuruculuğu ile bilinen sütlü keşkek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Keşkek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 su bardağı et suyu

2 su bardağı süt

1 su bardağı aşurelik buğday

250 gram dana nuar

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kırmızıbiber

YAPILIŞI

Et suyu, 2 su bardağı süt, et ve 1 su bardağı aşurelik buğdayı birlikte pişirin. Buğday ve eti sudan alıp, etleri lif şeklinde didikleyin. Buğdayı mikserde püre haline getirin. Diğer tarafta bir tencere içerisinde tereyağı, soğan, salça, tuz, kırmızıbiber, lif etler, püre yapılmış buğday ve diğer tarafa ayırdığımız su ile birlikte 10 dakika kaynatıp, servis yapın.
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