Sütlü Keşkek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Et suyu, 2 su bardağı süt, et ve 1 su bardağı aşurelik buğdayı birlikte pişirin. Buğday ve eti sudan alıp, etleri lif şeklinde didikleyin. Buğdayı mikserde püre haline getirin. Diğer tarafta bir tencere içerisinde tereyağı, soğan, salça, tuz, kırmızıbiber, lif etler, püre yapılmış buğday ve diğer tarafa ayırdığımız su ile birlikte 10 dakika kaynatıp, servis yapın.