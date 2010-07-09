Sütlü Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

UNU tereyağında kavurun. Tavuk suyu ve süt ilave edin. Ayrı bir yerde havuç, bezelye, fasulye, kabak ve patlıcanı sıvı yağda soteleyip, sütlü karışıma ekleyin. Tuzunu ilave edip, koyu kıvam alana kadar kaynatın. Ocağı altını kapatıp, ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Üzeri için, bisküviyi ufalayıp, dereotu, maydanoz, zeytinyağı ve pul biberle karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kızartın. Çorbanın üzerine serpiştirip, servis yapın.