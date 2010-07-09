Sütlü Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tepeleme tereyağı
2 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı süt
1 adet küp doğranmış havuç
1 su bardağı haşlanıp,
doğranmış kuru fasulye
1 su bardağı bezelye
1 adet küp doğranmış kabak
1 adet küp doğranmış patlıcan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
2-3 dal kıyılmış dereotu, tuz
Üzeri için:
1 paket tuzlu bisküvi
3 dal kıyılmış dereotu
3 dal kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
UNU tereyağında kavurun. Tavuk suyu ve süt ilave edin. Ayrı bir yerde havuç, bezelye, fasulye, kabak ve patlıcanı sıvı yağda soteleyip, sütlü karışıma ekleyin. Tuzunu ilave edip, koyu kıvam alana kadar kaynatın. Ocağı altını kapatıp, ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Üzeri için, bisküviyi ufalayıp, dereotu, maydanoz, zeytinyağı ve pul biberle karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kızartın. Çorbanın üzerine serpiştirip, servis yapın.