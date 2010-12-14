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Sütlü Sebze Çorbası Tarifi

Leziz ve doyurucu olan sütlü sebze çorbasını sofralarınızdan eksik etmeyin. Sütlü sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Sütlü Sebze Çorbası Tarifi
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MALZEMELER

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 adet kereviz

5-6 adet kereviz yaprağı

1 adet kabak

1 adet havuç

2 diş sarımsak

Su

1,5 su bardağı süt

tuz

karabiber

1 çay kaşığının ucu ile kimyon

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 adet Maggy Tavuk bulyon

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri soyup orta irilikte doğrayıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyerek, yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Sebzeler yumuşayınca zeytinyağını ilave edip blender ile sebzeleri iyice eziyoruz. Tuz, bulyon ve diğer baharatlarını ekleyip, süt ve kıvamına göre sıcak su ilave ederek kısık ateşte bir taşım kaynatıyoruz.
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