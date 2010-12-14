Sütlü Sebze Çorbası Tarifi

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YAPILIŞI

Tüm sebzeleri soyup orta irilikte doğrayıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyerek, yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Sebzeler yumuşayınca zeytinyağını ilave edip blender ile sebzeleri iyice eziyoruz. Tuz, bulyon ve diğer baharatlarını ekleyip, süt ve kıvamına göre sıcak su ilave ederek kısık ateşte bir taşım kaynatıyoruz.