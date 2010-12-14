Sütlü Sebze Çorbası Tarifi

Üye Tarifi
MALZEMELER
1 adet patates
1 adet kuru soğan
1 adet kereviz
5-6 adet kereviz yaprağı
1 adet kabak
1 adet havuç
2 diş sarımsak
Su
1,5 su bardağı süt
tuz
karabiber
1 çay kaşığının ucu ile kimyon
3-4 yemek kaşığı zeytinyağ
1 adet Maggy Tavuk bulyon
YAPILIŞI
Tüm sebzeleri soyup orta irilikte doğrayıp üzerlerini geçecek kadar su ekleyerek, yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Sebzeler yumuşayınca zeytinyağını ilave edip blender ile sebzeleri iyice eziyoruz. Tuz, bulyon ve diğer baharatlarını ekleyip, süt ve kıvamına göre sıcak su ilave ederek kısık ateşte bir taşım kaynatıyoruz.