Süzme Mercimek Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş sebzeleri ekleyin. Tuz ilave edip, malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve mercimek yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katın ve blenderden geçirin. Üzeri için zeytinyağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ocağa oturtun ve orta ateşte 2 dakika karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.