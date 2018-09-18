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Süzme Mercimek Çorbası

Süzme Mercimek Çorbası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz



ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

1/2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş sebzeleri ekleyin. Tuz ilave edip, malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve mercimek yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katın ve blenderden geçirin. Üzeri için zeytinyağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ocağa oturtun ve orta ateşte 2 dakika karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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