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Tahıl Çorbası Tarifi

Tahıl çorbası sofranızda yerini alması gereken şifa dolu bir çorba. Tahıl çorbası nasıl yapılır?
Tahıl Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı aşurelik buğday

1 kahve fincanı nohut

1 kahve fincanı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı domates salçası

2 adet domates

6 su bardağı su

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğday, nohut ve mercimeği ayrı ayrı haşlayın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Salça ve küp doğranmış domates ekleyip, kavurmaya devam edin. Su, buğday, nohut ve yeşil mercimek ekleyip pişmeye bırakın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.
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