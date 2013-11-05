Tahıl Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday ve nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğday, nohut ve mercimeği ayrı ayrı haşlayın. Tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Salça ve küp doğranmış domates ekleyip, kavurmaya devam edin. Su, buğday, nohut ve yeşil mercimek ekleyip pişmeye bırakın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.