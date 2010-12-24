Tahinli Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece suda bekletin. Ertesi gün düdüklü tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ve ikiye bölünmüş soğanı ekleyip, pişirin. Süzgeçten geçirip, nohudu kevgire suyunu tencereye alın. Daha sonra nohudu kevgirden geçirip, posasını atın ve tenceredeki suya ilave edin. Ayrı bir yerde sıvı yağı kızdırıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine etsuyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Kaynamaya yakın baharatları ilave edin. Kaynadığında tencereye aktarıp, bir-iki taşım kaynatın ve ocaktan alın. Tahini suda inceltin. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.