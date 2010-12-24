Tahinli Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı nohut
2 su bardağı su
1 adet soğan
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı sıvıyağ
3 su bardağı etsuyu
3 diş sarmısak
Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber
Üzeri için:
2 çorba kaşığı tahin
1 çorba kaşığı su
YAPILIŞI
Nohudu bir gece suda bekletin. Ertesi gün düdüklü tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ve ikiye bölünmüş soğanı ekleyip, pişirin. Süzgeçten geçirip, nohudu kevgire suyunu tencereye alın. Daha sonra nohudu kevgirden geçirip, posasını atın ve tenceredeki suya ilave edin. Ayrı bir yerde sıvı yağı kızdırıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine etsuyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Kaynamaya yakın baharatları ilave edin. Kaynadığında tencereye aktarıp, bir-iki taşım kaynatın ve ocaktan alın. Tahini suda inceltin. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.