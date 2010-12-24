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Sofra / Çorbalar / Tahinli Nohut Çorbası Tarifi

Tahinli Nohut Çorbası Tarifi

Güzel bir besin değerine sahip tahinli nohut çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Tahinli Nohut Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

2 su bardağı su

1 adet soğan

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvıyağ

3 su bardağı etsuyu

3 diş sarmısak

Tuz, karabiber, kimyon, pulbiber



Üzeri için:

2 çorba kaşığı tahin

1 çorba kaşığı su


YAPILIŞI

Nohudu bir gece suda bekletin. Ertesi gün düdüklü tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ve ikiye bölünmüş soğanı ekleyip, pişirin. Süzgeçten geçirip, nohudu kevgire suyunu tencereye alın. Daha sonra nohudu kevgirden geçirip, posasını atın ve tenceredeki suya ilave edin. Ayrı bir yerde sıvı yağı kızdırıp, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine etsuyu ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Kaynamaya yakın baharatları ilave edin. Kaynadığında tencereye aktarıp, bir-iki taşım kaynatın ve ocaktan alın. Tahini suda inceltin. Kaselere aldığınız çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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