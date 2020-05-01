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Sofra Çorbalar Tandır çorbası

Tandır çorbası

Tandır çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı pilavlık bulgur



Yarım su bardağı kuru fasulye



Yarım su bardağı nohut



8 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı



1 adet soğan



100 gram kıyma



1 su bardağı yeşil mercimek



2 yemek kaşığı salça



Yarım tatlı kaşığı karabiber



2 tatlı kaşığı pul biber



12 su bardağı su



ÜZERİ İÇİN:



Dereotu


YAPILIŞI

Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı tencerelerde yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Sularını süzdükten sonra ocakta kullanıma uygun kapaklı bir güvece alın. Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pul biber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

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