Tandır çorbası

Yarım su bardağı pilavlık bulgur
Yarım su bardağı kuru fasulye
Yarım su bardağı nohut
8 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 adet soğan
100 gram kıyma
1 su bardağı yeşil mercimek
2 yemek kaşığı salça
Yarım tatlı kaşığı karabiber
2 tatlı kaşığı pul biber
12 su bardağı su
ÜZERİ İÇİN:
Dereotu
Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı tencerelerde yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Sularını süzdükten sonra ocakta kullanıma uygun kapaklı bir güvece alın. Üzerine eritilmiş tereyağı, yemeklik doğranmış soğan, kıyma, bulgur, mercimek, salça, tuz, karabiber, pul biber ve suyu ilave edin. Kapağını kapatın ve kontrol ederek malzeme yumuşayana kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.