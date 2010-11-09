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Tarhana Çorbası Tarifi

Hem güzel hem de doyurucu olan tarhana çorbası nasıl yapılır? Köfteli tarhana çorbası tarifi...
Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı Kıbrıs tarhanası

6 su bardağı su

4 çorba kaşığı yoğurt

3-4 dilim hellim peyniri

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

Tarhanayı derin bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edip, 15 dakika dinlendirin. Tencereyi ocağa oturtup, yoğurt ve tuzu ilave edin. Hafif ateşte arada karıştırarak kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde küp kesilen hellim peynirini sıvı yağda kızartın. Kaynayan çorbaya ekleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzunuza göre tarhana çorbasını blenderden geçirebilirsiniz.
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