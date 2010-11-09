Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı Kıbrıs tarhanası
6 su bardağı su
4 çorba kaşığı yoğurt
3-4 dilim hellim peyniri
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Tuz
YAPILIŞI
Tarhanayı derin bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edip, 15 dakika dinlendirin. Tencereyi ocağa oturtup, yoğurt ve tuzu ilave edin. Hafif ateşte arada karıştırarak kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde küp kesilen hellim peynirini sıvı yağda kızartın. Kaynayan çorbaya ekleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arzunuza göre tarhana çorbasını blenderden geçirebilirsiniz.