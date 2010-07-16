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Tarhana Çorbası Tarifi

Hem güzel hem de doyurucu olan tarhana çorbası nasıl yapılır? Köfteli tarhana çorbası tarifi...
Tarhana Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı toz tarhana

5 su bardağı tavuk suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı biber salçası

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber



Üzerine:

1 çay bardağı içi ay çekirdeği


YAPILIŞI

Toz tarhanayı tavuk suyunda 1 saat ıslatın. Daha sonra ocağın üstünde sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritin. Biber salçası, ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Kuru nane ve pul biberi ilave ederek bu karışımı çorbaya katın. Ay çekirdeği içini tavada pembeleştirdikten sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın
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