Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı toz tarhana
5 su bardağı tavuk suyu
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı biber salçası
2 adet sivri biber
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber
Üzerine:
1 çay bardağı içi ay çekirdeği
YAPILIŞI
Toz tarhanayı tavuk suyunda 1 saat ıslatın. Daha sonra ocağın üstünde sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritin. Biber salçası, ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Kuru nane ve pul biberi ilave ederek bu karışımı çorbaya katın. Ay çekirdeği içini tavada pembeleştirdikten sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın