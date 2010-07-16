Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz tarhanayı tavuk suyunda 1 saat ıslatın. Daha sonra ocağın üstünde sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta bir tavada tereyağını eritin. Biber salçası, ince kıyılmış sivri biber ve sarımsağı kavurun. Kuru nane ve pul biberi ilave ederek bu karışımı çorbaya katın. Ay çekirdeği içini tavada pembeleştirdikten sonra çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın