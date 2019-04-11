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Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi

Tarhanalı kuzu paça çorbası nasıl yapılır? İçinizi ısıtacak tarhanalı kuzu paça çorbası tarifi
Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg kuzu paça

15-20 su bardağı su

1.5 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 diş sarmısak

1 çay bardağı domatesli köy tarhanası

2 çorba kaşığı tuz



Üzeri Için:

3 diş sarmısak

3 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1/2 tatlı kaşığı pulbiber


YAPILIŞI

Paçaları iyice yıkayıp kurulayın. Suyu tencereye alıp, paçaları ilave edin. Tuz ekleyip 1.5 saat pişirin. Başka bir tencerede tereyağını eritip, unu karıştırarak kavurun. Üzerine azar azar paça suyundan ilave edin ve çırparak karıştırın. Daha sonra paçaları ve suyunu ekleyin. 1 diş ezilmiş sarımsağı ve kalan malzemeyi ilave edip, ağır ateşte 15 dakika pişirin. Üzeri için ezilmiş sarımsağı sirke ile karıştırın ve çorbanın üzerine gezdirin. Tereyağını tavaya alıp eritin. Toz kırmızıbiber ve pul biber katıp 1-2 karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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