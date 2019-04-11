Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Paçaları iyice yıkayıp kurulayın. Suyu tencereye alıp, paçaları ilave edin. Tuz ekleyip 1.5 saat pişirin. Başka bir tencerede tereyağını eritip, unu karıştırarak kavurun. Üzerine azar azar paça suyundan ilave edin ve çırparak karıştırın. Daha sonra paçaları ve suyunu ekleyin. 1 diş ezilmiş sarımsağı ve kalan malzemeyi ilave edip, ağır ateşte 15 dakika pişirin. Üzeri için ezilmiş sarımsağı sirke ile karıştırın ve çorbanın üzerine gezdirin. Tereyağını tavaya alıp eritin. Toz kırmızıbiber ve pul biber katıp 1-2 karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.