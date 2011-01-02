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Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi
Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi
Leziz, doyurucu, güzel ve şifalı bir çorba olan tarhanalı buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Zorluk Derecesi:
Kolay
Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kreması için:
1 çay bardağı buğday
2-3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı tarhana
1 tatlı kaşığı nane
YAPILIŞI
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PÜF NOKTASI
9 aydan büyük çocuklar için.
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Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
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