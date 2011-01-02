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Sofra / Çorbalar / Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi

Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi

Leziz, doyurucu, güzel ve şifalı bir çorba olan tarhanalı buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kreması için:

1 çay bardağı buğday

2-3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı tarhana

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

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PÜF NOKTASI

9 aydan büyük çocuklar için.
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