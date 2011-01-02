Sofra Çorbalar Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi

Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi

Leziz, doyurucu, güzel ve şifalı bir çorba olan tarhanalı buğday çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Zorluk Derecesi: Kolay