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Tarhunlu Çorba Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan tarhunlu çorbanın yapımı da oldukça pratik. Peki tarhunlu çorba nasıl yapılır?
Tarhunlu Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı pirinç

Yeteri kadar su

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tutam kuru tarhun, tuz



Üzeri için:

Pul biber, 1 çorba kaşığı sıvı yağ


YAPILIŞI

Mercimek ve pirinci yıkayın. Tencereye alarak üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Piyazlık doğranmış soğan ve sıvı yağı ekleyerek pişmeye bırakın. Mercimek iyice piştiğinde tuz ilave edip çırpma teli ile iyice karıştırın. Ufaladığınız tarhunu ekleyin. Çorbanın kıvamı çok koyu ise bir miktar sıcak su ilavesiyle kıvamını ayarlayın. Üzeri için pul biberi sıvı yağda yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı blenderden de geçirebilirsiniz.
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