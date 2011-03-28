Tarhunlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimek ve pirinci yıkayın. Tencereye alarak üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Piyazlık doğranmış soğan ve sıvı yağı ekleyerek pişmeye bırakın. Mercimek iyice piştiğinde tuz ilave edip çırpma teli ile iyice karıştırın. Ufaladığınız tarhunu ekleyin. Çorbanın kıvamı çok koyu ise bir miktar sıcak su ilavesiyle kıvamını ayarlayın. Üzeri için pul biberi sıvı yağda yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.