Tarhunlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 çorba kaşığı pirinç
Yeteri kadar su
1 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tutam kuru tarhun, tuz
Üzeri için:
Pul biber, 1 çorba kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Mercimek ve pirinci yıkayın. Tencereye alarak üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Piyazlık doğranmış soğan ve sıvı yağı ekleyerek pişmeye bırakın. Mercimek iyice piştiğinde tuz ilave edip çırpma teli ile iyice karıştırın. Ufaladığınız tarhunu ekleyin. Çorbanın kıvamı çok koyu ise bir miktar sıcak su ilavesiyle kıvamını ayarlayın. Üzeri için pul biberi sıvı yağda yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbayı blenderden de geçirebilirsiniz.