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Tatar Çorbası Tarifi

Tatar çorbasının orjinali versiyonu aynı mantı çorbası gibidir. Çorba yapılmadan önce küçük kıymalı mantılar hazırlanıyor ve önceden haşlanmış nohut ile birlikte kaynatılıyor. Peki tatar çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tatar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 çorba kaşığı yoğurt

8 su bardağı tavuk suyu

Nane, tuz, karabiber



Mantısı için: 1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yeteri kadar su

100 gram kuzu kıyma

Bir buçuk çorba kaşığı

rendelenmiş soğan

3-4 dal ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Çorbaya katacağınız mantıları hazırlamak için unu bir kaba alıp üzerine yumurta ve tuz ekleyin. Azar azar su ekleyerek kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayın. Üzerini ıslak bir bezle örterek dinlenmeye bırakın. Bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırıp iç harcı hazırlayın. Hamuru merdane ile açın. Kıymalı harçtan küçük parçalar alarak aralıklı olarak hamurun üstüne koyun. Açtığınız diğer hamuru üzerine kapatıp küçük kareler şeklinde kesin. Hazırladığınız mantıları tuzlu suda haşlayın. Margarini bir tencerede eritip unu ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salçayı ve tavuk suyunu ilave edin. Naneyi, tuzu ve karabiberi ekleyin ve kaynamaya bırakın. Yoğurdu su ile açıp tencereye ekleyin. Son olarak mantıları ilave edip bir iki taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
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